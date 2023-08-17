День электричества проведут 18 августа на площадке Мосурбанфорума в "Лужниках"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

На площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в "Лужниках" 18 августа организуют мероприятия по случаю Дня электричества. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Организатором мероприятий выступит АО "Объединенная энергетическая компания". Ее специалисты проведут для гостей разные активности.

"В рамках развлекательной программы посетители поучаствуют в мастер-классах, флешмобах, конкурсах и квесте. Гости праздника смогут увидеть битву иллюзионистов и выступления артистов", – говорится в сообщении.

Помимо этого, на площадке будет работать диджей. Для детей организуют мастер-классы, в ходе которых они узнают о принципах работы электричества и возобновляемых источниках энергии.

На площадке также можно будет заняться сайклингом, нанести граффити на стену, сфотографироваться на фоне тематического стенда и получить памятные призы.

Между тем на площадке форума в Гостином дворе гости смогут научиться оказывать первую помощь. Там Кадровый центр столичного Депздрава представил специальные симуляторы. Всего на площадке представлено порядка 100 единиц различного медицинского оборудования.



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