Более 1,5 тыс лифтов заменили в жилых домах Москвы в рамках программы капремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Свыше 1,5 тысяч лифтов поменяли в жилых домах в столице по программе капитального ремонта, сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы" со ссылкой на заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"В этом году в рамках региональной программы капремонта запланирована замена более 2,2 тысячи лифтов в многоквартирных домах, из них свыше 1,5 тысяч уже установлены", – отметил заммэра.
По его словам, соблюдение сроков использования лифтов находится всегда на контроле ввиду того, что они являются достаточно опасным оборудованием, которое требует постоянных проверок.
При этом, уточнил Бирюков, в ходе работ специалисты используют оборудование, которое производят в Москве и Подмосковье, а по своим характеристикам оно в полной мере соответствует современным стандартам безопасности.
"Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы более десяти лет назад, в рамках ее реализации поменяли более 40 тысяч лифтов в жилых домах", – заключил заммэра.
Ранее сообщалось, что с начала года в столице выполнили ремонт свыше 7 тысяч подъездов многоквартирных домов.
Бирюков отмечал, что в Москве создан единый подход к проведению текущего ремонта подъездов. Так, в обязательный список работ входит покраска входных групп, стволов мусоропроводов, потолков и стен.
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