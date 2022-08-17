Более 1,5 тыс лифтов заменили в жилых домах Москвы в рамках программы капремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 1,5 тысяч лифтов поменяли в жилых домах в столице по программе капитального ремонта, сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы" со ссылкой на заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"В этом году в рамках региональной программы капремонта запланирована замена более 2,2 тысячи лифтов в многоквартирных домах, из них свыше 1,5 тысяч уже установлены", – отметил заммэра.

По его словам, соблюдение сроков использования лифтов находится всегда на контроле ввиду того, что они являются достаточно опасным оборудованием, которое требует постоянных проверок.

При этом, уточнил Бирюков, в ходе работ специалисты используют оборудование, которое производят в Москве и Подмосковье, а по своим характеристикам оно в полной мере соответствует современным стандартам безопасности.

"Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы более десяти лет назад, в рамках ее реализации поменяли более 40 тысяч лифтов в жилых домах", – заключил заммэра.

Ранее сообщалось, что с начала года в столице выполнили ремонт свыше 7 тысяч подъездов многоквартирных домов.

Бирюков отмечал, что в Москве создан единый подход к проведению текущего ремонта подъездов. Так, в обязательный список работ входит покраска входных групп, стволов мусоропроводов, потолков и стен.

