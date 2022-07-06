Около 100 лифтов заменят в столичных медучреждениях до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

98 лифтов заменят в столичных медицинских учреждениях до конца 2022 года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что медучреждения оснастят отвечающим современным требованиям безопасности лифтами. Замену оборудования будут осуществлять поэтапно, чтобы сотрудники и пациенты не испытывали затруднений при перемещении между этажами.

"Кабины новых лифтов выполнены из специальной нержавеющей стали, устойчивой к постоянной обработке антисептиками, оснащены дисплеями из черного безопасного стекла и подвесными потолками со светодиодным энергосберегающим освещением. В лифтах предусмотрены опции для маломобильных граждан: поручни, устройство речевых объявлений, кнопки управления с азбукой Брайля", – пояснил Бирюков.

Кроме того, новое оборудование оснастят вентиляцией, обеззараживающими УФ-рециркуляторами, системой бесперебойного питания и особым режимом эвакуации пассажиров.

Ранее Бирюков рассказал, что на пассажирских столичных причалах начались работы по очистке и углублению дна акватории Москвы-реки. По его словам, планируется углубить дно трех причалов и очистить 17 до конца навигации. Он отметил, что работы проводят в утренние часы по будням, чтобы сохранить бесперебойное судоходство.

