В Москве проведут аэрацию воздуха из-за жаркой погоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве городские службы начали чаще поливать дороги, а также проведут аэрацию воздуха из-за установившейся жаркой погоды. Об этом рассказал заммэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.
"В цикличном режиме коммунальные службы проводят полив проезжей части. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", – пояснил он.
По словам Бирюкова, асфальт сильнее подвержен пластической деформации, если на него воздействуют прямые солнечные лучи и высокая транспортная нагрузка. Уровень деформации удается существенно снизить при регулярном поливе в жаркие дни.
"При температуре выше 25 градусов производится аэрация воздуха, сегодня она начнется в 14:00. При ее проведении струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", – рассказал заммэра.
Он также напомнил, что в жаркую погоду особое внимание уделяется и городским цветникам. Полив осуществляется ранним утром и в вечерние часы так, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней.
Ранее сообщалось, что 17 августа, воздух в столице может прогреться до +30...+32 градусов. В связи с этим в столице был объявлен желтый уровень погодной опасности, который продлится с 10:00 до 16:00.
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