Москвичей предупредили о 32-градусной жаре

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Во вторник, 17 августа, воздух в столице может прогреться до +30–32 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 09:00 до 17:00 17 августа в Москве ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +30–32 градусов", – говорится в сообщении.

В связи с этим в столице был объявлен желтый уровень погодной опасности, который продлится с 10:00 до 16:00.

В ведомстве рекомендовали горожанам надевать в этот день светлую одежду, носить головные уборы и избегать перегрева на солнце, а также пить много воды и не оставлять детей без присмотра в местах купания.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что уже в среду в столичный регион придут интенсивные дожди, которые продолжатся в четверг и начнут ослабевать в пятницу. При этом температура воздуха сохранится выше климатической нормы на 3–4 градуса, в диапазоне от +20 до +25 градусов.

