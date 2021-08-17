Два памп-трека появятся в пойме реки Чермянки

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В пойме реки Чермянки в рамках комплексного благоустройства оборудуют два памп-трека, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заместитель руководителя департамента капитального ремонта столицы Сергей Мельников рассказал, что специалисты уже подготовили песчаное основание, в котором смотнирована дренажная система, чтобы в элементах трассы не скапливалась вода.
"С помощью песка и гравия сформированы искусственные препятствия и повороты, каждый слой был отдельно утрамбован. Уже начались работы по укладке асфальтового покрытия. На большом памп-треке ведется устройство основания: уплотняется песок, в котором обустроен дренаж", – приводятся в материале слова Мельникова.
Он отметил, что затем специалисты будут формировать элементы трека и укладывать мелкозернистый асфальт.
Мельников подчеркнул, что проектированием треков занималась команда, которая специализируется на создании подобных сооружений.
По его словам, большой трек предназначен для профессионалов – его длина составит почти 180 метров, на нем будет девять поворотных углов для изменения направления движения и более скоростного прохождения трассы.
"Второй памп-трек меньше, но не менее интересен, ведь он предназначен для начинающих. Длина всех секций трассы составит 47 метров, а поворотных угла – три", – добавил Мельников.
Ранее сообщалось, что в пойме реки Чермянки до конца года оборудуют десять детских площадок. Отмечалось, что природный рельеф позволяет устроить горки, тарзанки и скалодром. Также на площадках появятся карусели и качели для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Изготовить игровые комплексы должны из устойчивых к погодным изменениям и способных выдерживать высокие нагрузки дуба и горной лиственницы.
Кроме того, в пойме реки Чермянка началось строительство нового экоцентра. Для работы используются преимущественно природные материалы. Площадь здания составит более 1,2 тысячи квадратных метров.
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