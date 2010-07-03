Фото: Москва 24/Никита Симонов

Почти 50 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Во Внуково задержано девять рейсов, в Домодедово 13 рейсов задержали и 11 отменили, в Шереметьево задержано 13 рейсов.

Ранее синоптики предупредили, что в Москве за вечер субботы и утро воскресенья может выпасть более трети от августовской нормы осадков. За 21 час ожидается порядка 28 миллиметров осадков.

Тепло вернется в столичный регион к середине следующей недели. Воздух может прогреться до +30 градусов.