Территорию нефтемаслозавода в Москве не будут застраивать жильем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Территорию бывшего нефтемаслозавода на северо-востоке столицы не будут застраивать жильем. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Рядом с платформой Северянин (на территории нефтемаслозавода – прим.ред.) мы предлагаем инвесторам любой функционал кроме жилья, потому что это хорошая транспортная пересадка. Мы бы хотели, чтобы срок реализации этого проекта был не более четырех лет, чтобы в 2023 году было все закончено", – сказал Хуснуллин.

До этого некоторые СМИ сообщали, что на территории нефтемаслозавода планируют построить жилые дома.

Ранее Хуснуллин рассказал о новой трассе от Третьего транспортного кольца до МКАД, которую собираются построить в 2022 году.

Кроме того, в конце 2021 года должны начать реконструкцию пяти развязок на МКАД. Речь идет о развязках на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, улицами Липецкой, Верхние Поля и Капотней. По этим объектам идут проектно-изыскательские работы.

Сейчас в ходе реконструкции трех развязок на пересечении с МКАД строятся восемь новых искусственных сооружений – семь эстакад и тоннель возле улицы Генерала Дорохова на левоповоротном съезде с внутренней стороны МКАД на Торговую улицу.

