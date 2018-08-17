К программе лояльности по карте "Тройка" присоединились 50 тысяч москвичей

Фото: Агенство Москва/Дарья Мясина
К программе лояльности по карте "Тройка" присоединились 50 тысяч горожан за 1,5 месяца. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что это превысило ожидаемый показатель в пять раз. Участникам программы лояльности предоставляются бонусы и скидки более чем в 5,5 тысячи магазинов, аптек, ресторанов, химчисток, клиник, салонов красоты и кинотеатров.
В ближайшее время к программе присоединятся еще пять тысяч торговых точек, а до конца 2018 года − еще 10 тысяч.
Программой лояльности могут пользоваться обладатели билета "Кошелек" карты "Тройка". Для получения бонусов карту нужно предъявлять карту в торговых точках компаний-партнеров. При пополнении карты "Тройка" на сумму от 250 рублей пассажиры получают три процента от суммы на бонусный счет. Начать пользоваться бонусами можно, когда их накопится 100.
Накопленные бонусы (один бонус равен одному рублю) можно использовать при оплате проезда в городском транспорте, а также в магазинах, кафе и аптеках.
Программа лояльности для владельцев карты "Тройка"
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