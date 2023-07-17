Больше 10 промышленно-производственных объектов ввели в Москве с начала 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве с начала этого года ввели в эксплуатацию 12 промышленно-производственных объектов, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на московского заммэра Андрея Бочкарева.

"За шесть месяцев на территории столицы сдано 12 промышленных объектов, в том числе построено шесть новых предприятий и еще 6 производств введены в эксплуатацию после реконструкции. Общая площадь сданных объектов составляет 76 тысяч квадратных метров", – заявил Бочкарев.

По его словам, производственные комплексы не только помогают наращивать промышленный потенциал, но и создают рабочие места.

Как отметил Бочкарев, новые промышленные объекты появились в шести административных округах. Среди них – четыре были построены в Зеленоградском округе, три – в Юго-Восточном.

В частности, на зеленоградской площадке "МИЭТ" ввели первый корпус Инновационного центра электроники. На площадке "Алабушево" был сдан комплекс по производству плат для электроники. Строители также завершили первый этап завода лекарственных средств фармацевтической компании "Р-Опра" в районе Силино ЗелАО. Кроме того, в технопарке "Руднево" появился производственный комплекс с конструкторским бюро.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, в первой половине этого года темпы ввода промышленных объектов выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Отмечается, что в первом полугодии 2023 года было выдано 12 разрешений на строительство новых промышленно-производственных объектов общей площадью более 209 тысяч квадратных метров.

Ранее Бочкарев отметил, что опыт цифровизации строек показал снижение стоимости строительства на 10%. Речь идет о системе для автоматизации и управления проектами. По словам Бочкарева, от систематизации плюсы получают все участники строительного процесса.

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