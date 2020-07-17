Производство лекарств и медматериалов в столице увеличилось в июне на 50%

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве объемы производства лекарств и медматериалов увеличились в июне на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"По итогам июня обрабатывающие производства Москвы практически восстановили темпы работы и достигли объемов аналогичного периода прошлого года. Целый ряд направлений показал серьезный рост оборотов", – приводит слова Ефимова ТАСС.
Он отметил, что перепрофилирование на производство антисептиков и других средств, которые нужны для борьбы с COVID-19, способствовало троекратному росту в столице выпуска химических веществ и химических продуктов в июне. Ефимов отметил, что в два раза увеличилось производство силового оборудования, электрического оборудования, оборудования для фильтрации и очистки воздуха, станков.
Заммэра подчеркнул, что промышленность города смогла "достойно пройти самый сложный период ограничений и сейчас быстро возвращается к траектории роста". Общее снижение производства в июне к аналогичному периоду 2019 года составило 2 процентных пункта.
Ранее Ефимов рассказал, что столичные предприятия легкой промышленности еженедельно производят более 260 тысяч единиц спецодежды для медиков. По его словам, речь в частности идет о 200 тысячах одноразовых халатов и 60 тысячах хирургических бахил. Он отметил, что четверть от этого объема, то есть 70 тысяч единиц, выпускают четыре крупных производителя одежды, которые на время пандемии перепрофилировали свои мощности на пошив средств индивидуальной защиты.
В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что в Москве производят все необходимые средства индивидуальной защиты – от изготовления спецматериалов с высокими барьерными свойствами до выпуска готовых изделий.
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