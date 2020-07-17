Москва заявлена сразу в трех номинациях премии World Travel Awards

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москва заявлена сразу в трех номинациях туристической премии World Travel Awards, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Организаторы самой престижной премии в сфере туризма снова открыли голосование в рамках европейского этапа конкурса. Оно приостанавливалось из-за угрозы распространения COVID-19.
Как заметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, российская столица привлекает путешественников своей насыщенной культурной жизнью, событийными проектами, уникальной архитектурой и парковыми ансамблями.
"В прошлом году около 60% туристов из дальнего зарубежья приезжали в Москву именно с культурно-познавательными целями", – добавила она.
Сергунина уточнила, что в этом году на региональном этапе город представлен в трех номинациях: "Лучшее туристское направление в Европе. Город", "Лучшее направление фестивального и событийного туризма в Европе" и "Лучшее туристское направление для изучения культурного наследия в Европе".
Помимо этого, в номинации "Лучшая государственная городская туристская организация в Европе" выступает комитет по туризму Москвы.
Проголосовать можно до 17 августа на официальном сайте премии. Награждение лауреатов европейского этапа должно пройти в турецкой Анталье 28 сентября. Гранд-финал планируется впервые провести в Москве в конце года.
Сергунина рассказала, что более чем в 80 номинациях премии заявлены самые привлекательные для путешественников города и достопримечательности. Она напомнила, что в ноябре 2019 года Москва получила премию World Travel Awards в номинации "Лучшее туристское направление. Город", выдержав конкуренцию с Парижем, Лондоном, Нью-Йорком, Лиссабоном.
"И это далеко не полный список наших соперников по номинации", – заключила Сергунина.
Сергей Собянин выразил надежду на восстановление туристического бизнеса в столице. Мэр рассказал, что от туристической отрасли городской бюджет получал около 120 миллиардов рублей налогов.
При этом он считает, что организации малого и среднего бизнеса, которые заняты в сфере, смогут справиться с последствиями пандемии. По его мнению, несмотря на трудности, ситуация с коронавирусом дает российскому туристическому бизнесу хороший шанс окрепнуть и понять свои достоинства и возможности.
Власти ожидают, что турпоток из других стран в Москву возобновится осенью-зимой. Однако зарубежных туристов в этом году в столице будет намного меньше.
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