Еще 21 павильон "Здоровая Москва" заработал в столице

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

В девяти округах столицы открыли еще 21 павильон "Здоровая Москва", где можно бесплатно проверить здоровье, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения города.

"Они заработали в девяти административных округах города, и теперь пройти бесплатный чек-ап здоровья можно в 45 точках", – говорится в сообщении.

Глава департамента Алексей Хрипун отметил, что за две недели с запуска программы свое здоровье проверили более 11 тысяч человек.

"С начала программы всего за две недели летний тест здоровья в павильонах "Здоровая Москва" прошли более 11 тысяч человек: более 7,5 тысячи женщин и почти 4 тысячи мужчин", – приводятся в сообщении его слова.

Хрипун отметил, что павильоны будут работать все лето с 8:00 до 22:00 без перерывов и выходных.

Обследоваться можно в парке Северного речного вокзала и Олимпийской деревне, в парке на улице Ангарская, в парках "Ходынское поле", "Братеевская пойма", "Кузьминки", "Фестивальный", "Фили", в парке 50-летия Октября, Школьном сквере, в парке "Садовники", музее-заповеднике "Царицыно", Измайловском парке в районе Соколиная гора, сквере на бульваре Карбышева, парке "Отрадное", на Красногвардейских прудах, в сквере храма Живоначальной Троицы, музейно-парковом комплексе "Северное Тушино", усадьбе "Михалково", ландшафтном парке "Южное Бутово", Братеевском каскадном парке, на ВДНХ, Поклонной горе, в Лефортовском парке, парке "Надежда", Парке Горького, парке "Музеон", ландшафтном заказнике "Теплый Стан" и на Воробьевых горах.

На проверку здоровья уйдет всего час. По процедуре – это та же диспансеризация, но разница в том, что не нужно идти в поликлинику. Те, кто занят работой, учебой или заботой о маленьких детях, смогут узнать о состоянии своего здоровья, а затем продолжить гулять по парку и кататься на велосипеде.

На обследование нужно взять с собой паспорт, его копию или водительские права. Тем, кто не прикреплен к столичной поликлинике, понадобится еще полис ОМС. При наличии паспорта и полиса к медучреждению прикрепят прямо в павильоне.

Затем администратор проверит по единой медицинской информационно-аналитической системе Москвы (ЕМИАС) данные о последней диспансеризации посетителя и выдаст маршрутный лист с перечнем исследований, которые необходимо пройти, и нужные кабинеты.

Первые восемь павильонов заработали в Перовском парке, зоне отдыха "Мещерское", скверах имени Полетаева и у станции метро "Люблино", парках имени 850-летия Москвы, "Печатники" и у прудов "Радуга", а также на площади Юности в Зеленограде.

Кроме того, до 30 июня москвичи смогут измерить артериальное давление и проконсультироваться со специалистами во всех центрах госуслуг "Мои документы". Врачи будут принимать горожан каждый день с 08:00 до 20:00.