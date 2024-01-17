Жюри приступило к оценке работ участников фотоконкурса "Объективно о Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Начался первый этап голосования в фотоконкурсе "Объективно о Москве". Всего было подано более двух тысяч заявок, в финал вышло 300 работ. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Он рассказал, что первый этап голосования членов жюри продлится до 26 января.

"По его завершении состоится второй этап. Экспертное жюри определит победителей конкурса", – добавил Левкин.

Работы будут оцениваться в режиме онлайн по 10-балльной шкале по нескольким критериям: техническое и художественное исполнение, соответствие номинации, оригинальность подачи и композиционные и цветовые решения.

Во время голосования эксперты не будут знать ни названия работы, ни имени ее автора. В состав жюри первого этапа вошли десять победителей прошлого конкурса.

Лучшие фотографии будут представлены в зале интерактивной карты города по адресу улица 2-я Брестская, дом 6. По итогам выставки определятся победители в каждой из номинаций, а также обладатель приза зрительских симпатий.

Финалистам вручат дипломы и предложат войти в состав жюри следующего года. Кроме того, все участники получат именные сертификаты в электронном виде.

Заявки на участие в конкурсе "Объективно о Москве" принимались с 1 марта по 31 декабря прошлого года. Всего в конкурсе представлено шесть номинаций, каждой из которых соответствует определенный цвет. Так, снимки должны быть сделаны в белом, желтом, синем, красном, черном или зеленом оттенке.

По словам Сергея Левкина, монохромные фотографии позволяют взглянуть на привычные городские объекты под иным углом.

"Цвет дает возможность выделить форму и объем строения или сгладить архитектурные доминанты городского пейзажа. Это возможность увидеть столицу с совершенно другой стороны", – отметил он.

При этом важным условием должно быть отражение снимков многообразия и ритма Москвы в виде городской архитектуры, природы и так далее.

Ранее в Москве стартовал прием заявок на участие в молодежном проекте "Бизнес-уикенд. Старт". Он направлен на развитие предпринимательских навыков и компетенций у подростков от 14 до 18 лет. Регистрация будет открыта до 26 января.

До этого Сергей Собянин сообщил, что в Москве стартовал прием заявок на гранты мэра столицы в сфере культуры и искусства. К участию приглашаются ученики московских школ и колледжей искусств. В конкурсе 33 номинации, охватывающие разные сферы творчества.

Мэр Москвы: открыли прием заявок на гранты в сфере культуры и искусства