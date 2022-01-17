В Москве начнутся занятия в "Школе дополнительного образования – антитеррор"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

19 января стартуют занятия в столичной "Школе дополнительного образования – антитеррор". Об этом сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"Первая очная встреча специализированного класса по программе "Антитеррористическая защищенность объектов (территорий)" состоится 19 января 2022 года", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что занятие пройдет по адресу проспект Мира, дом 48, строение 9, и начнется в 09:30.

Как объяснили в пресс-службе, цель школы – повысить подготовку специалистов, чья деятельность так или иначе связана с противодействием террористическим угрозам. Помимо этого, занятия в школе призваны обеспечить защищенность различных объектов с учетом их особенностей, наличия специальных охранных средств, материальных возможностей и особенностей самих угроз.

О создании "Школы дополнительного образования – антитеррор" стало известно 23 декабря прошлого года. Соответствующая программа подготовки была организована на базе ГБУ "Московский исследовательский центр". Занятия рассчитаны на 72 и 24 часа. Повысить свою квалификацию смогут до 500 специалистов.

