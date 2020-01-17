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Город

17:59

Движение поездов на зеленой ветке метро восстановлено после падения пассажира

город транспорт

Фото: соцсети

Движение поездов на Замоскворецкой линии столичной подземки восстановлено и постепенно входит в график после падения на рельсы пассажира, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе метро рассказали, что после падения на рельсы на станции "Войковская" Замоскворецкой линии мужчина остался жив. Предполагается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате случившегося на Замоскворецкой линии на несколько минут был остановлен поезд, а следовавшим за остановленным составом поездам пришлось на короткое время снизить скорость.

В пресс-службе метрополитена уточнили, что сотрудникам подземки удалось оперативно извлечь пассажира, и поезда продолжили маршрут с привычной скоростью. Однако для вхождения в обычный график составам потребуется некоторое время.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре строящейся станции "Воронцовская" (рабочее название "Калужская") заявил, что работы на участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями "Проспект Вернадского" и "Каховская" планируется завершить в 2021 году.

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