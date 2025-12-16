Московские водохранилища переведены на зимний режим работы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы перевели на зимний режим работы водохранилища, которые обеспечивают столицу водой. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, на зимний режим переведены все 15 водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем.

"Сотрудники гидротехнических сооружений увеличили их сработку, чтобы создать дополнительные свободные емкости. Это необходимо для успешного прохождения паводка и половодья будущей весной", – цитирует Бирюкова столичный комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

Благодаря подготовительным мероприятиям все талые воды с водосборных территорий площадью 50 тысяч квадратных метров смогут попасть в водохранилища.

Ежедневно в столице потребляется около 3 миллионов кубометров воды. Надежное водоснабжение города гарантируется стабильной работой гидротехнических сооружений. Прежде чем попасть к потребителю, вода тщательно анализируется. Всего исследования проводятся по 200 физико-химическим и биологическим показателям.

Зимой сотрудниками гидроузла регулярно проводятся снегомерные съемки, благодаря которым можно спрогнозировать масштаб будущего половодья. Если будет необходимо, работу гидротехнических сооружений скорректируют.

Ранее в Москве на зимний режим работы была переведена вся коммунальная техника. Перед этим машины прошли полную подготовку к холодному сезону, включающую диагностику, ремонт и модернизацию при необходимости. Кроме того, летом машины прошли регламентное техническое обслуживание.

