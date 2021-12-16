В Москве стартовал прием заявок на высадку именных деревьев в парках осенью 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве начался прием заявок на высадку именных деревьев осенью 2022 года в парках, сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в ходе пресс-конференции на тему "Меры по улучшению экологической обстановки в Москве".

По его словам, завершилась высадка именных деревьев в рамках проекта "Наше дерево". По итогам третьей и четвертой заявочных кампаний родители новорожденных высадили 8 467 деревьев на территории 25 парков.

Заявки на высадку именных деревьев весной можно было подать с 16 июня по 15 декабря. 16 декабря стартовал прием заявок на высадку осенью будущего года.

Кульбачевский добавил, что к следующему году места под высадку более 8 тысяч деревьев подготовили на территории 15 парков. На текущую дату уже забронировали порядка 4 тысяч деревьев.

С 1 января 2019 года программа "Наше дерево" дает возможность родителям, имеющим регистрацию в Москве, до достижения ребенком трехлетнего возраста высадить дерево, выбрав породу и место.