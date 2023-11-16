Организованные экскурсии для участников СВО по выставке "Россия" сделают постоянными

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Экскурсии для участников спецоперации по выставке-форуму "Россия" планируют проводить на регулярной основе. Об этом сообщила заместитель генерального директора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Анастасия Звягина.

До этого участники спецоперации, проходящие реабилитацию, посетили павильоны Минпромторга, "Росатома" и стенды их регионов в павильоне № 75.

"Это первая организованная экскурсия для участников СВО. Но отнюдь не последняя – они теперь станут регулярными. И дирекция сделает все возможное, чтобы экскурсии были комфортными, чтобы все получили позитивные эмоции и узнали о нашей стране много нового", – цитируют ее в телеграм-канале выставки.

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на 67 объектах ВДНХ.

Ранее посетителям стал доступен сайт-путеводитель по пространству Москвы на выставке. Благодаря ему желающие посетить выставку смогут не только ознакомиться с расположением экспозиций, но и подобрать программу мероприятий.



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