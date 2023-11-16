Сайт-путеводитель по пространству Москвы на выставке "Россия" открылся для посетителей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специальный сайт-путеводитель открылся для гостей Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. С помощью него можно узнать об интерактивных зонах, ознакомиться с расписанием событий и проследить за последними новостями.

Перед визитом на сайте можно подобрать себе программу мероприятий. Например, на выставке будет работать зона "Москва – город удивительных мест!", где посредством технологий расширенной реальности появится возможность посетить многие достопримечательности.

На площадке "Москва – город твоей гордости!" посетители могут рассказать о своих историях и воспоминаниях, связанных со столицей, а также выразить благодарность жителям, которыми они восхищаются.

На выставке на ВДНХ состоится свыше 500 мероприятий: мастер-классы, музыкальные выступления, встречи с известными деятелями и многое другое. Расписание на сайте поможет cориентироваться в разнообразии занятий. Также будет доступен новостной раздел, который позволит ничего не пропустить. Вместе с тем сайт начнет регулярно публиковать фотографии и видеозаписи с мероприятий.

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на 67 объектах ВДНХ. Свыше 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в мероприятии. По понедельникам выставка не работает – это технический день.

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