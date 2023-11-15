Свадьбу по бурятским традициям провели на выставке "Россия"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Свадьба по традициям Бурятии прошла в 75-м павильоне ВДНХ на Международной выставке-форуме "Россия". Об этом сообщает ТАСС.

Событие приурочено ко Дню Бурятии. По словам главы республики Алексея Цыденова, Дмитрий Баранов и Надежда Пархонова из Баунтовского эвенкийского района на данный момент проживают в Москве. Жених работает в следственном управлении, а невеста является врачом-дерматовенерологом и ординатором Российской медицинской академии.

На мероприятии также были и родители молодоженов, включая отца Надежды Баира Владимировича, который участвует в СВО. Мужчину ради такого события отправили в отпуск.

На выставке зрители смогли посмотреть обряд "Хунжэлэй найр" ("Праздник одеяла").

"Исконно одеяло готовилось обеими сторонами – и мужской, и женской. Сторона жениха приносила на праздник монеты, золото, драгоценности, которыми украшали одеяло, а сторона невесты шила само одеяло", – заявил руководитель культурной делегации Бурятии на выставке Александр Малханов, заключив, что после полной готовности одеяла его вывешивали на заборе.

Глава Бурятии также добавил, что от региона невесте и жениху подарили коня и дальневосточный гектар.

Все мероприятие завершилось национальным круговым танцем.

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на 67 объектах ВДНХ. Свыше 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в мероприятии. По понедельникам выставка не работает – это технический день.

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