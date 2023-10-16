Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский зоопарк перешел на зимний режим работы с 16 октября, передает портал мэра и правительства столицы.

Теперь зоопарк работает с 09:00 до 18:00, однако зайти на территорию зоосада можно до 17:00. Дежурные кассы и терминалы работают с 09:00 до 17:00.

До 17:00 гости смогут зайти в зоопарк через главный вход, вход около детского зоопарка на Большой Грузинской улице, доме 8, строении 43, и вход возле станции метро "Баррикадная".

Ранее сообщалось, что двух аистов марабу привезли в Московский зоопарк из сафари-парка Краснодара. Птиц зовут зовут Офелия и Эйнштейн. Они прошли карантин и поселились на новой экспозиции "Авиарий". По словам специалистов, несмотря на перепалки, птицы неплохо вместе уживаются.

Московский зоопарк перешел на зимний режим работы