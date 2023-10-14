Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, весит почти 3 килограмма

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детеныш панды, который родился в Московском зоопарке в конце августа, весит уже почти три килограмма, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что по итогам недавнего осмотра, малышка весит уже 2,77 килограмма. Ее длина без хвоста – 40,1 сантиметра, а сам хвост – 6,8 сантиметра.

Акулова рассказала, что важным шагом является первый осмотр не в инкубаторе, а в специальной корзинке. Со временем терморегуляция детеныша становится лучше, и она все уверенней чувствует себя на открытом воздухе.

В начале октября детеныш панды открыл глаза. Это произошло на 42-й день жизни. Панда-малышка уже реагирует на свет, а вот видеть начнет примерно к двум месяцам, то есть ближе к концу октября.

Первый в истории России детеныш большой панды родился в столичном зоопарке 30 августа. Его появление на свет является результатом работы российских и китайских специалистов, заявлял Сергей Собянин.

Панд Жуи и Диндин свели в Московском зоопарке в надежде получить потомство 19 июля. Специалисты регулярно проверяли анализы, фиксировали физиологические и поведенческие изменения животных.

Позднее стало известно, что родившаяся панда – самка.

Детеныш панды набрал почти 2 килограмма в Московском зоопарке