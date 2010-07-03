Пункты охраны на станции "Дмитровская" МЦД покрасили в цвет фуксии

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На станции "Дмитровская" Московских центральных диаметров (МЦД) два пункта охраны покрасили в цвет фуксии. Об этом сообщили порталу Москва 24 в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
"К запуску Московских центральных диаметров станции приводят в порядок, ремонтируют платформы, устанавливают погодные модули и навесы, благоустраивают прилегающие территории. Некоторые из элементов станций покрасят в цвета диаметров – физалиса и фуксии", – отмечают в пресс-службе.
Помимо пунктов охраны, цвета диаметров появятся на элементах погодных модулей, которые помогут пассажирам укрыться от дождя в непогоду. Всего к запуску МЦД на первых двух диаметрах будет установлено более 230 таких модулей.
Цветовые элементы диаметров появятся на кассовых окнах, торцах платформ, зданиях и других объектах станций.
Также в настоящий момент на остановочных пунктах ремонтируют кассы, наносят светящиеся полосы безопасности и строят удобные сходы. Работы по благоустройству станций к запуску МЦД проводит АО "Центральная ППК".
Первые два диаметра запустят в ноябре. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Калужско-Рижский" – это 66 станций, с 27 из которых можно будет перейти на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги. Всего проект предполагает запуск пяти диаметров с 186 станциями.
Курсировать по МЦД будут поезда "Иволга". В них можно будет зарядить гаджеты, USB-розетки оборудованы в каждом кресле. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–шести минут.
Ручную кладь и багаж можно будет провозить бесплатно. Условие – сумма трех измерений не должна превышать 180 сантиметров. Стоимость провоза крупногабаритного багажа на МЦД сделают ниже, чем в действующих электричках.
Провоз домашних животных будет бесплатным. Перевозить их следует в специальных переносках или клетках, размещая на местах для ручной клади.
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