Памятник Хворостовскому открыли на Новодевичьем кладбище

Фото: Агентство "Москва"

Памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому открыли на его могиле на Новодевичьем кладбище, сообщает Агентство "Москва".

"Я хочу вспомнить, как 16 октября 1962 года я в девять вечера стоял под окном роддома в Красноярске, где работала мама Димы, но в этот момент она рожала. Прошло 57 лет и мы открываем памятник Диме, на наш взгляд, он получился прекрасный, он как будто на сцене в движении, этим он отличается от других. Я благодарен скульптору и всем, кто делал памятник в бронзе", – сказал отец певца Александр Хворостовский.

Министр культуры РФ Владимир Мединский прислал приветственную речь по случаю открытия памятника.

"Открывается памятник, созданный знаменитым отечественным скульптором Владимиром Усовым. Он призван увековечить память о Дмитрии Хворостовском, выразить нашу общую благодарность за его уникальный дар, щедрое и многогранное творчество", – говорится в письме министра.

Он подчеркнул, что Хворостовский один из выдающихся оперных певцов современности и яркий представитель русской исполнительской школы.

Расходы на памятник взяли на себя родители певца, проект также выбирали они. Автор начал работу над увековечиванием образа Хворостовского еще при его жизни. Усов же выполнил бюст, который установили в фойе московского музыкального театра "Геликон-опера".

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года на 56-м году жизни из-за онкологического заболевания. Он был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета, выступал на сцене лучших оперных театров мира.

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