Москомархитектура: стрелково-охотничий клуб планируют построить в Кленовском

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около деревни Коротыгино в поселении Кленовском планируется возвести стрелково-охотничий клуб, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, земельный участок для строительства площадью 6,3 гектара будет реализован на торгах, на нем построят объекты общей площадью 3 150 квадратных метров, среди которых – тир полуоткрытого типа, административно-бытовой корпус, кафе и гостевые домики.

"Этот объект может стать точкой притяжения для любителей стрелкового спорта и отдыха ближе к природе. Помимо инфраструктуры стрелкового центра, на участке предлагается построить несколько гостевых домов, которые также добавят привлекательности для гостей комплекса", – подчеркнула председатель ведомства.

Ранее сообщалось, что новую зону отдыха обустроят в Дорогомилове, там появится необычная арт-инсталляция с зеркальным прудом и тремя парящими мостами.

Эту идею реализуют в рамках благоустройства участка набережной от Филевского парка до театра "Мастерская Петра Фоменко", отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.