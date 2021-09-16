Кибовский и Певцов осмотрели культурный центр "Северный" после капитального ремонта

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский и народный артист России Дмитрий Певцов осмотрели итоги капитального ремонта культурного центра "Северный".
Кибовский заявил, что объект, построенный в 1952 году, является легендарным. При этом реставраторам удалось сохранить подлинное убранство здания.
"Действительно, это потрясающая работа, огромное спасибо тем, кто здесь трудился. С одной стороны, удалось сохранить всю ту подлинную составляющую этого удивительного объекта, с другой – полностью по-новому оснастить", – рассказал глава Депкульта.
Певцов назвал культурный центр многофункциональным дворцом творчества. Он отметил удобство помещения и ремонт, подразумевавший бережное сохранение культурного наследия.
Народный артист добавил, что в будущем ему бы хотелось выступить в Доме культуры "Северный" с концертом. Он также поздравил жителей района с открытием нового центра притяжения.
В здании центра выполнили замену напольного покрытия, провели сантехнические и электромонтажные работы. Кроме того, здание адаптировали для маломобильных граждан. Наконец, в помещении произвели монтаж систем отопления и замену дверей и остекления.
Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о порядке реставрации храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Работы на объекте планируют завершить в 2022 году.
В культурном центре "Северный" завершился капитальный ремонт
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