Кибовский и Певцов осмотрели культурный центр "Северный" после капитального ремонта

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Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский и народный артист России Дмитрий Певцов осмотрели итоги капитального ремонта культурного центра "Северный".

Кибовский заявил, что объект, построенный в 1952 году, является легендарным. При этом реставраторам удалось сохранить подлинное убранство здания.

"Действительно, это потрясающая работа, огромное спасибо тем, кто здесь трудился. С одной стороны, удалось сохранить всю ту подлинную составляющую этого удивительного объекта, с другой – полностью по-новому оснастить", – рассказал глава Депкульта.

Певцов назвал культурный центр многофункциональным дворцом творчества. Он отметил удобство помещения и ремонт, подразумевавший бережное сохранение культурного наследия.

Народный артист добавил, что в будущем ему бы хотелось выступить в Доме культуры "Северный" с концертом. Он также поздравил жителей района с открытием нового центра притяжения.

В здании центра выполнили замену напольного покрытия, провели сантехнические и электромонтажные работы. Кроме того, здание адаптировали для маломобильных граждан. Наконец, в помещении произвели монтаж систем отопления и замену дверей и остекления.

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