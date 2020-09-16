Районный центр "Будапешт" открыли в Бибиреве

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Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В Бибиреве по адресу улица Лескова, дом 14, открылся районный центр "Будапешт" на базе бывшего одноименного кинотеатра. Об этом рассказали в пресс-службе ADG group.
"Будапешт" стал третьим объектом, реконструированным ADG group в сети районных центров под единым брендом "Место встречи", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы организации.
Там добавили, что программа реконструкции ADG group предусматривает возрождение более 30 устаревших кинотеатров. На их месте будут появляться многофункциональные центры бренда "Место встречи".
Кинотеатр "Будапешт" был построен в 1976 году, однако в 2011 он закрылся для гостей. В 2017 году там началась масштабная реконструкция.
"Посетители районного центра будут смотреть новинки проката в современном кинотеатре "КАРО 6 Будапешт" с шестью залами повышенной комфортности, пробовать кухни разных стран мира на фуд-холле с широким выбором гастрономических концепций, а также участвовать в бесплатных образовательных и развлекательных мероприятиях для всей семьи", – сказано в сообщении.
Фото: Москва 24
Кроме этого, в центре "Будапешт" откроют супермаркет, салон красоты, химчистку, фотоцентр, книжный магазин, игровую зона для детей и многое другое.
Архитектурную концепцию районного центра разработала Аманда Ливит, которая является идейным вдохновителем проекта реконструкции Музея Виктории и Альберта в Лондоне. Отмечается, что в здание попадает много света благодаря стеклянному фасаду. Внутри районного центра площадью 19 тысяч 368 квадратных метров пять уровней, пространство организовано по принципу безбарьерной среды.
Ранее в районе Царицыно также открылся районный центр "Эльбрус". Его площадь составила 6 892 квадратных метра, под аренду выделено 4 480 квадратных метров. В здании три этажа, включая подземный.
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