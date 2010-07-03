В центре столицы "вырастет" сад в виде карты ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На Манежной площади в рамках фестиваля "Цветочный джем" появится сад в виде карты ВДНХ из хризантем. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета уличных фестивалей "Московские сезоны".

"К началу главных фестивальных мероприятий в центре Москвы появится еще один необычный ландшафтный проект. Манежную площадь украсит огромный – площадью 1000 квадратных метров – сад в виде стилизованной карты ВДНХ, состоящей из кустовых хризантем самых разных видов, цветов и оттенков", – говорится в сообщении.

Сад поделят на семь тематических зон, которые будут отличаться по цвету и оформлению. Для его создания используют почти четыре тысячи кустовых хризантем разных оттенков. В саду установят удобные скамейки для отдыха на свежем воздухе и зеркальные арки.

Открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в городе в третий раз. С 20 июня на улицах, площадях и бульварах столицы появились 42 дизайнерских выставочных сада. Их создали ведущие ландшафтные дизайнеры из 11 стран мира. Для воплощения своих идей они использовали 200 тысяч живых растений.

Победителей ландшафтного конкурса объявят в День города. Определять их будут в каждой из пяти номинаций: "Большой выставочный сад", "Средний выставочный сад", "Ландшафтный проект на социальных территориях", "Малый выставочный сад", "Студенческий конкурс проектов". Призовой фонд составляет 4,8 миллиона рублей.

