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16 июля, 14:24

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РИА Новости: полицейские не нашли ничего подозрительного в "Газели" на улице Правды

Полицейские не нашли ничего подозрительного в "Газели" на улице Правды – СМИ

Фото: Москва 24

Полицейские не нашли ничего подозрительного в "Газели", которую осматривали у Центрального хранилища ЦБ на улице Правды в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Часть улицы была оцеплена и перекрыта для движения из-за подозрительного автомобиля, рассказывали очевидцы. К проверке привлекли кинологов и саперов. Предварительно сообщалось, что внутри "Газели" находились несколько коробок и огромный черный ящик.

Ранее похожий инцидент произошел на улице Леси Украинки. Правоохранители проверяли машину марки Geely Coolray, которая была припаркована рядом с жилым домом.

Причиной проверки стал похожий на бомбу предмет, который находился под авто. На месте работал сапер во взрывозащищенном костюме в сопровождении робота для разминирования.

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