Фестиваль трудоустройства пройдет в центре "Профессии будущего"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фестиваль трудоустройства "С места в карьеру" пройдет 18 июля в центре "Профессии будущего". На мероприятии ожидают как опытных соискателей, так и начинающих специалистов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В мероприятии примут участие свыше 20 работодателей, которые представят более двух тысяч актуальных вакансий, рассказал глава центра, директор службы занятости населения Москвы Андрей Тарасов.

"Всего в нашей агрегированной базе доступно более 500 тысяч предложений о работе, причем 85% из них не требуют высшего образования. Особенно востребованы у работодателей студенты и выпускники колледжей. Это мотивированные и квалифицированные сотрудники, которые прошли обучение и готовы закрывать самые востребованные позиции в разных отраслях", – добавил он.

Фестиваль состоится с 11:00 до 14:00 по адресу улица Щепкина, дом 38, строение 1. Участие в нем бесплатное. Узнать расписание и пройти регистрацию можно по ссылке.

На мероприятии можно будет принять участие во встречах с ведущими московскими работодателями: ОАО "РЖД", Московским метрополитеном, Московским конструкторско-производственным комплексом "Универсал" имени А. И. Привалова, Москомспортом и прочими.

Кроме того, кандидатов ожидают деловые игры "Формула профессии", "Карьерная прожарка" и "Тренировочное собеседование", профессиональные консультации и тренинги по эффективному трудоустройству и развитию гибких навыков, а также кулинарный мастер-класс, занятие по финансовой грамотности и многое другое.

В материале отметили, что фестиваль будет полезен для всех соискателей, в том числе для начинающих специалистов, которые прошли обучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография".

Самыми востребованными сферами на рынке труда Москвы являются торговля, сервисная индустрия, транспорт, промышленность и IT-сектор.

Сейчас в базе центра "Профессии будущего" представлены вакансии со всех отраслей, из которых 60% относятся к вышеуказанным направлениям. Лидером по числу таких предложений стала сфера оптовой и розничной торговли, в которой представлено свыше 112 тысяч вакансий.