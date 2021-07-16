Роспотребнадзор запретил купание на двух пляжах Серебряного бора

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Столичный Роспотребнадзор временно запретил купание в зонах отдыха "Серебряный бор – 2" и "Серебряный бор – 3" из-за ненадлежащего качества воды. Об этом сообщается на сайте управления.

"В связи с несоответствием качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям с 16 июля 2021 временно до получения удовлетворительных результатов запрещено купание в зонах отдыха "Серебряный бор – 2" и "Серебряный бор – 3" (СЗАО), установлены знаки о запрете купания", – говорится в сообщении.

Доступными для купания в Москве остаются семь зон отдыха – "Озеро Мещерское" (ЗАО), "Большой городской пруд" (ЗелАО), "Озеро Черное" (ЗелАО), "Школьное озеро" (ЗелАО), "Озеро Белое" (ВАО), "Путяевский пруд" (ВАО) и находящийся на надзоре Федерального медико-биологического агентства "Большой Садовый пруд" (САО).

В Роспотребнадзоре пояснили, что в летний период эксперты ведомства также проводят систематический отбор проб песка на санитарно-химические, паразитологические, бактериологические и радиологические показатели.

"Всего отобрана 471 проба песка, выполнено более 2,5 тысячи исследований. В настоящее время качество песка во всех зонах отдыха соответствует санитарным требованиям", – отмечается в материале.

Ранее руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов направил на имя главы МЧС России Евгения Зиничева письмо с предложением ввести обязательное ношение детьми спасательных жилетов при посещении водоемов.

Он обратил внимание на частые сообщения СМИ о гибели детей в летний сезон во время купания в реках и озерах. По его словам, опасность утонуть больше всего касается мальчиков и девочек до шести лет, так как в этом возрасте даже на мелководье у них может оказаться недостаточно сил, чтобы выбраться из воды.

