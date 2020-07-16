Благотворительное мероприятие "ГУМ-Мороженое медикам!" пройдет 18 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве 18 июля состоится благотворительное мероприятие "ГУМ-Мороженое медикам!", сообщает пресс-служба магазина.
Оно начнется в 14:00. Мероприятие проведут как в самом ГУМе, так и в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Организаторы сообщили, что в этот раз праздник будет посвящен медицинским работникам, поскольку они самоотверженно боролись против пандемии коронавируса. Они смогут попробовать традиционное мороженое ГУМа.
Кроме того, с целью соблюдения мер санитарной безопасности в день мероприятия из универсального магазина отправятся грузовики с мороженым. Они посетят 35 главных медицинских учреждений, которые принимают пациентов с коронавирусной инфекции.
Кроме того, грузовики приедут в 55 станций скорой помощи. Сотрудники ГУМа доставят медицинским работникам более 200 тысяч порций мороженого.
Ранее в России началась акция под названием "Пожалуйста, дышите!". Ее поддержала Российская премьер-лига. Все игроки российских команд перед матчами 29-го тура национального первенства появляются в футболках с именами и портретами героев акции, среди которых врачи и волонтеры.
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