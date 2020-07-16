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Москва 24

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Общество

15:45

Благотворительное мероприятие "ГУМ-Мороженое медикам!" пройдет 18 июля

город общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве 18 июля состоится благотворительное мероприятие "ГУМ-Мороженое медикам!", сообщает пресс-служба магазина.

Оно начнется в 14:00. Мероприятие проведут как в самом ГУМе, так и в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Организаторы сообщили, что в этот раз праздник будет посвящен медицинским работникам, поскольку они самоотверженно боролись против пандемии коронавируса. Они смогут попробовать традиционное мороженое ГУМа.

Кроме того, с целью соблюдения мер санитарной безопасности в день мероприятия из универсального магазина отправятся грузовики с мороженым. Они посетят 35 главных медицинских учреждений, которые принимают пациентов с коронавирусной инфекции.

Кроме того, грузовики приедут в 55 станций скорой помощи. Сотрудники ГУМа доставят медицинским работникам более 200 тысяч порций мороженого.

Ранее в России началась акция под названием "Пожалуйста, дышите!". Ее поддержала Российская премьер-лига. Все игроки российских команд перед матчами 29-го тура национального первенства появляются в футболках с именами и портретами героев акции, среди которых врачи и волонтеры.

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