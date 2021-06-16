Подземный пешеходный переход "Онежский" на севере столицы капитально отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве капитально отремонтируют подземный пешеходный переход "Онежский". Проект согласовали специалисты Москомэкспертизы, передает пресс-служба ведомства.
"Утвержден проект капитального ремонта пешеходного перехода "Онежский", расположенного вблизи станции МЦК "Коптево". В рамках проекта заменят облицовку перехода и установят видеонаблюдение", – сказано в сообщении.
Глава Москомэкспертизы Валерий Леонов напомнил, что объект построили в 1967 году. Длина тоннеля составляет 23,7 метра. Выходы из перехода ведут в сторону усадьбы "Михалково" и в сторону жилого района.
В рамках проекта, будет демонтирована облицовка, отремонтированы полы, устроены отмостки и водоотводный лоток вдоль боковых парапетов. Кроме того, в служебных помещениях заменят двери и обновят внутреннюю отделку. Также будет произведен монтаж систем контроля технологических параметров, пожарно-охранной сигнализации, контроля и управления доступом, видеонаблюдения и телефонной связи.
Ранее стало известно, что в столичном районе Арбат в сталинском доме будет проведен комплексный капитальный ремонт. Жилое здание находится по адресу Панфиловский переулок, дом 1/16, строение 1.
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