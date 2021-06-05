Сталинскую пятиэтажку в Панфиловском переулке ждет капитальный ремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столичном районе Арбат в сталинском доме будет проведен комплексный капитальный ремонт. Жилое здание находится по адресу Панфиловский переулок, дом 1/16, строение 1, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что дом является одним из наиболее тихих переулков исторической столицы. Так, с середины 1950-х до 2009 года он был тупиковым. В настоящее время сквозное движение восстановлено, но здание надежно спрятано от шума Садового кольца за соседними домами.
Так, пятиэтажку построили в 1946 году. В ней всего 16 квартир и два подъезда.
Известно, что к капитальному ремонту дома приступят в 2021 году. На данный момент специалисты разрабатывают детальный проект. В доме проведут ремонт крыши, системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и инженерных систем электроснабжения, а также приведут в порядок подъезды и подвалы.
Ранее сообщалось, что фасад исторического здания на Чистопрудном бульваре капитально отремонтируют. Двухэтажное здание построено в 1917 году..
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