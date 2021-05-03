Фасад дома на Чистопрудном бульваре капитально отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Фасад исторического здания на Чистопрудном бульваре капитально отремонтируют. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Двухэтажное здание построено в 1917 году.

Уточняется, что на объектах культурного наследия не применяется общая схема ремонта. Строители всегда используют индивидуальные решения. Весь процесс строго контролируется. Надзор осуществляют специалисты Фонда капремонта и департамента культурного наследия.

"В программе капремонта больше 350 домов-памятников. Их ремонт накладывает особые обязательства, в том числе работу в соответствии с Федеральным законом № 73 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", – отметила в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

Ранее сообщалось, что фасады исторических зданий на Люсиновской улице, входящих в ансамбль жилых домов для рабочих фабрики "Гознак", отремонтируют в 2021 году.

