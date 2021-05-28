Капитальный ремонт начался в центре госуслуг "Мои документы" Алексеевского района

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В центре госуслуг "Мои документы" района Алексеевский начался капитальный ремонт. Офис находится по адресу улица Бориса Галушкина, дом 19, корпус 3, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как отметили в пресс-службе департамента капитального ремонта, центр располагается в двухэтажном здании 1961 года постройки.
"До начала работ строение площадью более 1 820 квадратных метров находилось в неудовлетворительном состоянии. В порядок необходимо привести кровлю. Инженерные системы уже выработали свой ресурс и требуют замены. Кроме того, необходимо провести работы по гидроизоляции фундамента", – отметили в ведомстве.
В настоящее время на объекте ведутся демонтажные работы. Затем специалисты приступят к заливке новой стяжки полов, возведению перегородок и монтажу инженерных систем, а потом выполнят отделочные работы.
Кроме того, планируется, что в ходе капитального ремонта отремонтируют кровлю площадью свыше 970 квадратных метров. Для устройства системы отопления проложат 1 280 метров труб. Помимо этого, в здании обновят систему электроснабжения и протянут почти 12 930 метров кабеля.
На первом этаже офиса будут оборудованы зоны приема населения, ожидания и оказания электронных услуг. Там же расположат вестибюль, помещение охраны, комната матери и ребенка, туалет для маломобильного населения с системой двусторонней связи с персоналом.
На втором этаже будут находиться комната, где можно перекусить, административные кабинеты и архив отдела по вопросам миграции.
Ранее сообщалось, что фасады исторических зданий на Люсиновской улице, входящих в ансамбль жилых домов для рабочих фабрики "Гознак", отремонтируют в 2021 году.
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