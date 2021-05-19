Более 30 мостовых сооружений в Москве отремонтируют до конца года

12:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
До конца года в Москве отремонтируют более 30 мостовых сооружений. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что специалисты регулярно проводят комплексное обследование объектов, а также выполняют текущий капремонт.
Кроме того, до конца лета будут отремонтированы Лужнецкий метромост, Дорогобужский мост, Велозаводская эстакада, Вешняковский путепровод над Северо-Восточной хордой и путепровод Косино над МКАД.
В ведомстве рассказали, что сначала специалисты заменят гидроизоляцию сооружений, что позволит увеличить их срок эксплуатации, повысить износостойкость бетонного основания, а также сократить воздействие от механических нагрузок.
Потом они обновят асфальтобетонное покрытие и нанесут дорожную разметку. Работы будут проводиться с частичным ограничением движения.
"Для обеспечения безопасности дорожного движения в зонах проведения работ установлены временные дорожные знаки и смонтированы ограждения с сигнальными огнями. Просим автомобилистов быть внимательными", – уточнили в комплексе городского хозяйства.
Ранее сообщалось, что жилой дом 1940 года, который располагается в Сокольниках в Москве, капитально отремонтируют. Здание, расположенное на Русаковской улице, возводили по индивидуальному проекту.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: