Более 30 мостовых сооружений в Москве отремонтируют до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

До конца года в Москве отремонтируют более 30 мостовых сооружений. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что специалисты регулярно проводят комплексное обследование объектов, а также выполняют текущий капремонт.

Кроме того, до конца лета будут отремонтированы Лужнецкий метромост, Дорогобужский мост, Велозаводская эстакада, Вешняковский путепровод над Северо-Восточной хордой и путепровод Косино над МКАД.

В ведомстве рассказали, что сначала специалисты заменят гидроизоляцию сооружений, что позволит увеличить их срок эксплуатации, повысить износостойкость бетонного основания, а также сократить воздействие от механических нагрузок.

Потом они обновят асфальтобетонное покрытие и нанесут дорожную разметку. Работы будут проводиться с частичным ограничением движения.

"Для обеспечения безопасности дорожного движения в зонах проведения работ установлены временные дорожные знаки и смонтированы ограждения с сигнальными огнями. Просим автомобилистов быть внимательными", – уточнили в комплексе городского хозяйства.

Ранее сообщалось, что жилой дом 1940 года, который располагается в Сокольниках в Москве, капитально отремонтируют. Здание, расположенное на Русаковской улице, возводили по индивидуальному проекту.