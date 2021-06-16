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Город

12:04

Еще ряд ресторанов в центре столицы могут закрыть за нарушения мер против COVID-19

город

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В столице в ночь на среду специалисты проверили свыше 130 заведений на предмет соблюдения запрета работы после 23:00, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Дмитрий Комаров, передает ТАСС.

По его словам, нарушения мер были обнаружены в ресторанах "Чайхана Нават" и "Паста и Баста". Он отметил, что посетители после 23:00 сидели за столами и распивали напитки.

Кроме того, у ресторана "Макдональдс" на улице Мясницкой выявлены скопления людей и несоблюдение требований социального дистанцирования.

Комаров уточнил, что заведениям грозит штраф до 300 тысяч рублей. В случае если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, заведениям может грозить штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее Сергей Собянин объявил о введении требования о переводе 30% сотрудников и всех работников старше 65 лет на удаленную работу. В период с 15 по 19 июня закрыты фуд-корты, детские аттракционы, недоступна городская инфраструктура в столичных парках.

Столичным вузам рекомендовали перейти на удаленный режим работы. Если это невозможно, то необходимо строго соблюдать антиковидные меры.

Студенты столичных вузов будут сдавать летнюю сессию удаленно

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