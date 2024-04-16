Ефимов: в I квартале 2024 года у города купили и арендовали более 2,2 гектара земли

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

По результатам торгов в первом квартале текущего года у города купили и взяли в аренду 18 земельных участков. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Среднее количество участников на торгах за этот период составило 16 человек.

"За первые три месяца этого года физические и юридические лица по результатам конкурентных процедур приобрели и арендовали у города участки общей площадью 2,24 гектара", – сказал Ефимов, уточняя, что на них построят частные дома и коммерческие объекты, площадь которых превысит 10 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что самыми популярными стали территории, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. На некоторые участки претендовали более 20 человек.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, 15 земельных участков, приобретенных горожанами, находятся в шести поселениях ТиНАО, а также в районах Куркино и Косино-Ухтомском.

"Три участка арендовали инвесторы для возведения административного здания в Котловке, автосервиса в Молжаниновском районе и торгово-бытового объекта в поселении Михайлово-Ярцевском Троицкого административного округа", – добавил он.

Владимир Ефимов ранее сообщал, что всего на торгах в 2024 году представят около 2 тысяч нежилых помещений, зданий и машино-мест столицы. Он уточнил, что объекты будут реализованы в том числе на аукционах без объявления цены, посредством публичного предложения и в рамках различных программ, таких как "1 рубль за квадратный метр в год" и льготная аренда помещений для малого и среднего бизнеса.

Максим Гаман напомнил, что благодаря этому развивается инфраструктура и появляются рабочие места.