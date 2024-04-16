Московская канатная дорога изменит режим работы после открытия 19 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская канатная дорога решила изменить график работы с 19 апреля после проведения работ, связанных с техническим обслуживанием. Об этом заявили в пресс-службе канатной дороги.

Теперь график работы канатной дороги будет сокращен на час. Например, в понедельник она будет открыта с 16:00 до 22:00, во вторник, среду и четверг – с 12:00 до 22:00, в пятницу – с 12:00 до 23:00, по субботам – с 11:00 до 23:00, а в воскресенье – с 11:00 до 22:00.

Ранее стало известно, что с 8 по 18 апреля Московская канатная дорога в "Лужниках" будет закрыта для посещения из-за планового техосмотра. Во время ТО специалисты проведут комплекс регламентных работ по проверке и смазыванию всех роликовых балансиров, замене масел, а также протяжке болтовых соединений.

