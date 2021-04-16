В Роспотребнадзоре изучат данные СМИ о пробирках с анализами на дороге в Москве

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Факт обнаружения медицинских отходов в районе Гольяново расследует территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что специалисты уже приняли меры по ограждению и дезинфекции территории.

"Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Восточном административном округе проводится расследование по факту обнаружения медицинских отходов в районе Гольяново", – говорится в сообщении.

Соответствующая информация ранее появилась в СМИ. По сообщениям ряда источников, пробирки могут принадлежать столичной частной клинике.

До этого столичный Роспотребнадзор обнаружил нарушения санитарно-эпидемиологических требований в кофейне, где девушке продали бутылку воды, в которой находился антисептик.