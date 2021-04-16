Аттракцион Zipline на Воробьевых горах возобновит работу 17 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Экстремальная воздушная трасса Zipline комплекса Skypark на Воробьевых горах возобновит работу после зимнего перерыва с 17 апреля. Об этом говорится на сайте спортивно-развлекательного комплекса "Воробьевы горы".

"17 апреля воздушная трасса Zipline откроет летний сезон для любителей экстрима. Ставший популярным аттракцион начнет свою работу после зимнего перерыва в обычном режиме", – говорится в сообщении.

Однако посетители не смогут подняться по канатной дороге назад до 21 апреля в связи с проведением планового техосмотра, уточнили в комплексе.

Аттракцион стал доступен для москвичей и гостей столицы 8 августа прошлого года. Воздушная трасса протягивается от смотровой площадки на Воробьевых горах до спортивного кластера "Лужники".

Длина трассы составляет 700 метров с перепадом 50 метров, а максимальная скорость – 60 километров в час. За счет такой скорости горожане могут "пролететь" над Москвой-рекой буквально за одну минуту.