Москвичей предупредили об изменении времени ограничений на улицах Ильинка и Варварка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Время ограничений изменится на улицах Ильинка и Варварка в Москве, передает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"С 16 марта до 20:00 17 марта будет закрыто движение для транспорта и пешеходов на улице Ильинке от Рыбного переулка до Красной площади", – говорится в сообщении.

17 марта с 20:00 до окончания мероприятия москвичам будет временно недоступен проезд по участку на улице Ильинке от Новой площади до Красной площади, а также на улице Варварке от Старой площади до Большого Москворецкого моста.

Автомобилистам рекомендовали заранее планировать маршрут и быть внимательными на дорогах.

В понедельник, 18 марта, в Москве не будет работать остановка "Библиотека имени Ленина". Речь идет об остановке, транспорт от которой следует в сторону станции метро "Лубянка".

