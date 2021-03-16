Движение на участке Волгоградского проспекта временно ограничили

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На участке Волгоградского проспекта временно ограничили движение из-за строительства Юго-Восточной хорды. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

"В связи со строительством Юго-Восточной хорды движение в районе дома 45 по Волгоградскому проспекту ограничено", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по двум полосам движение открыто в сторону центра, а по направлению в область – по трем. По Остаповскому проезду можно объехать участок с ограничением.

Ранее стало известно, что движение ограничат в столичных районах Коньково, Черемушки и Обручевском из-за закрытия участка Калужско-Рижской линии метро. Ограничения будут действовать в период с 18 марта по 4 апреля.