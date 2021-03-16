Три жилых корпуса построят в Нижегородском районе по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Три корпуса вместимостью 1028 квартир введут в эксплуатацию в Нижегородском районе по программе реновации в 2023 году. Об этом сообщил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, общая площадь квартир составляет более 65 тысяч квадратных метров. На данный момент специалисты ведут работы по монтажу монолитных конструкций на уровне четвертого-седьмого этажей.

"В районе Нижегородский по адресу улица Новохохловская, земельный участок №1 (квартал 80, между улицей Новохохловской и Третьим транспортным кольцом), в 2023 году введут три жилых корпуса для переселения по программе реновации более чем на тысячу квартир", – сообщил Загрутдинов.

В рамках проекта фасады зданий будут облицованы плиткой под клинкер и кассетами из оцинкованной стали серых и коричневых тонов. Кроме того, первые этажи зданий оформят витражным остеклением, а 16 квартир оборудуют для маломобильного населения. Так, в вестибюле каждого корпуса оборудуют колясочные, комнаты консьержа, кладовые для уборочного инвентаря, зоны размещения почтовых ящиков.

Помимо этого, возле домов появятся детская и спортивная площадки, а также площадка для отдыха взрослых.

Ранее сообщалось, что свыше 34 тысяч москвичей получат новые квартиры на юго-востоке столицы на первом этапе расселения в рамках программы реновации. Всего в ЮВАО планируется расселить по реновации более 164 тысяч человек.