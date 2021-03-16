Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты Мосводостока перешли на усиленный режим работы из-за оттепели, сообщает комплекс городского хозяйства в Telegram-канале.

По прогнозам синоптиков, во вторник в городе ожидаются небольшие осадки, воздух прогреется до 4 градусов тепла. В связи с этим специалисты комплекса городского хозяйства продолжают очистку водоприемных решеток для пропуска талых вод.

"От наледи очищают водосборные желоба, свесы и воронки водостоков жилых и нежилых зданий", – говорится в сообщении.

Под контролем специалистов находится состояние тропиночной сети, тротуаров, дворов, опасных для движения транспорта участков дорог. В случае необходимости проводится выборочная противогололедная обработка.

В комплексе городского хозяйства также предупредили столичных водителей о сильном тумане. Автомобилистов попросили быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Директор Гидрометцентра России Сергей Борщ накануне предупредил, что температурные колебания сохранятся в Москве до конца текущей недели. Кроме того, из-за погодных контрастов ночью вероятны подмерзания, которые будут таять днем.

