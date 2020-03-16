Желтый уровень погодной опасности объявили в столице из-за гололедицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Желтый уровень погодной опасности объявили синоптики в Москве и Московской области. В столичном регионе прогнозируется гололедица и порывистый ветер, заявили в Гидрометцентре России.
"Погода потенциально опасна. Порывистый ветер. Период предупреждения – с 21:00 16 марта до 21:00 18 марта", – говорится в сообщении.
В понедельник синоптики предупредили о температурных аномалиях. По информации метеоспециалистов, ветер в городе стихнет и до среды сохранится штиль.
При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что повторения снегопада в столице в ближайшие дни не будет.
Ранее сообщалось, что четверть месячной нормы осадков выпало в ночь на воскресенье в Москве. Снегопад начался в столице 14 марта.