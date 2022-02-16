Ефимов: статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" за год получили 15 компаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва" получили еще 15 высокотехнологичных компаний за год. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В течение 10 лет компании планируют вложить 6,6 миллиарда рублей и создать свыше 1 500 рабочих мест. По словам заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, заявленный объем инвестиций новых резидентов превышает 15,7 миллиарда рублей.
"Компании уже приступили к реализации инвестиционных проектов и вложили в создание и развитие своих производств на территории технополиса более 9,1 миллиарда рублей", – отметил Ефимов.
Новыми резидентами стали производители вакцины, фармацевтических препаратов, медицинских изделий, лазерной техники, а также разработчики программного обеспечения и энергоэффективных решений. Кроме того, в технополисе представлены изготовители канатно-транспортных систем и вычислительной техники.
"Пять предприятий размещают свои мощности на зеленоградской площадке "Алабушево", остальные выбрали локализацию в Печатниках. Общая площадь занимаемой территории составляет 76 тысяч квадратных метров", – подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
"Технополис "Москва" состоит из пяти площадок общей площадью 223 гектара. Одна из них находится в Печатниках, а другие – в Зеленограде.
Ранее Сергей Собянин принял решение о расширении площадки "Технополиса "Москва" в Печатниках. На расширение особой экономической зоны выделили 616,5 миллиона рублей. Эти средства направят на приобретение прав аренды земельных участков, расположенных в районе пересечения улицы Южнопортовой, Шоссейного и 3-го Угрешского проездов.
Собянин решил включить часть промзоны Южный порт в состав "Технополиса "Москва"
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