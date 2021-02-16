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Город

09:20

На соискание архитектурной премии столицы подано 140 заявок

город

Число заявленных проектов на премию столицы в области архитектуры и градостроительства выросло на 32% по сравнению с прошлым годом. В результате подано 140 заявок, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, увеличился спектр поданных работ. В частности, среди проектов не только крупные здания городского и федерального уровня, но и локальные объекты районного значения.

"Мы привыкли оценивать крупные статусные проекты, и они действительно много значат для столицы и ее имиджа. Но лицо города формируется и локальными проектами, районными станциями метро и МЦК, малыми формами", – заявил главный архитектор города и председатель жюри премии Сергей Кузнецов.

По его словам, незначительных проектов не бывает и на премии виден не только рост числа заявок, но и повышение их качества.

В этом году почти четверть заявок приходится на районные объекты социнфраструктуры. Речь идет о детских садах, школах, больницах, спортивных центрах и других.

Ко всему прочему, 10% заявок пришлось на проекты в рамках программы реновации в 13 районах. Еще на конкурс представили станции Московского метрополитена, и впервые на премию претендуют проекты мостов.

Претендовать на получение премии могут любые проекты капитального строительства, которым выдали свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения в 2020 году.

Архитектурная премия Москвы была учреждена в 2017 году.

Ранее говорилось, что станцию "Улица Строителей" в Москве украсят желтые "колонны-галочки". Согласно задумке, архитектурные элементы должны напоминать строительные краны.

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